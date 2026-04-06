Bakıda yağışlı hava ictimai nəqliyyata təsir edib

Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində yaranmış çətinliklərlə bağlı avtobusların hərəkətində müəyyən ləngimələr yarana bilər.

Bu barədə Day.Az-ə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

Bildirilib ki, intensiv yağan yağışlara baxmayaraq, ictimai nəqliyyat fəaliyyətini davam etdirir.

"Hərəkət iştirakçılarına ehtiyatlı olmalarını və ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük vermələrini tövsiyə edirik", - məlumatda qeyd edilib.