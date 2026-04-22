İsrail Azərbaycanla əməkdaşlığın daha da güclənəcəyinə ümid edir

İsrail Azərbaycanla əməkdaşlığın daha da güclənəcəyinə ümid edir.

Day.Az xəbər verir ki, bu fikirlər İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsində bu ölkənin müstəqilliyinin 78-ci ildönümü münasibətilə edilən paylaşımda yer alıb.

Paylaşımda bildirilib ki, İsrail öz xalqını qorumaq və onların təhlükəsizliyini təmin etmək məsuliyyətində qətiyyətli olaraq qalır.

"Bakıdan İsrailin 78-ci ildönümünü qürurla qeyd edir və İsrail ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığın bundan sonra da daha da güclənəcəyinə səmimi ümidimizi ifadə edirik", - deyə paylaşımda qeyd edilib.