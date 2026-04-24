Mənzillərdə fərdi istilik sistemlərinin quraşdırılmasına icazə verilən hallar müəyyənləşdi
Çoxmənzilli yaşayış binaları layihələndirilərkən hər bir mənzil üzrə fərdi istilik sistemlərinin quraşdırılmasına icazə verilən hallar təsdiq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, mərkəzi istilik sistemlərinin kütləvi tətbiq modelinin məqsədəmüvafiq olmadığı hallar üçün fərdi sistemlərə icazə verilən istisna hallar müəyyən edilib.
Belə ki, çoxmənzilli yaşayış binaları layihələndirilərkən hər bir mənzil üzrə fərdi istilik sistemlərinin quraşdırılmasına yalnız azmərtəbəli yaşayış binalarında (5 mərtəbəyə qədər), qaz təchizatı olmayan ərazilərdə, istilik təchizatının fərdi qaydada bərpa olunan enerji mənbələri hesabına təmin edilməsi nəzərdə tutulan mənzillərdə icazə verilir.
