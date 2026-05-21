https://news.day.az/azerinews/1836447.html
Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə bilet satışı başlayıb
Bakı-Tbilisi-Bakı dəmir yolu marşrutu üzrə bilet satışı başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb.
Bildirilib ki, biletləri ADY-nin rəsmi saytı (ticket.ady.az), "ADY Mobile" tətbiqi və dəmiryol kassalarından almaq mümkündür.
Qeyd edək ki, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında Birgə Kommünikeyə əsasən, 26 may 2026-cı il tarixindən etibarən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarlarının fəaliyyəti bərpa olunacaq.
