Очередной музыкальный сюрприз для бакинцев от Premier Art Management - 8 апреля в 19.00 всемирно известный пианист-виртуоз, народный артист России, посол доброй воли ЮНЕСКО Денис Мацуев выступит на сцене Дворца Гейдара Алиева с сольной программой.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет интервью с музыкантом, в котором он рассказал о своей любви к музыке, детской мечте, о программе предстоящего концерта и особенностях горячо любимой им бакинской публики.

- Кем вы мечтали стать в детстве?

- Водителем грузовых машин с международными правами, чтобы посмотреть мир. Но потом я понял, что это нелегко и решил стать пианистом.

- Испытываете ли волнение перед концертами?

- Это скорее не волнение, а внутреннее кипение и желание выйти на сцену как можно быстрее. Стоит мне хоть краешком глаза увидеть переполненный зал, я моментально успокаиваюсь.

- В одном из интервью вы сказали, что относитесь к роялю как к живому существу.

- Да, рояль для меня - это живое существо, со своим характером. Даже если в одном и том же зале проходит несколько концертов на одном и том же инструменте, он может вести себя абсолютно непредсказуемо каждый раз. А от контакта с инструментом зависит напрямую конечный результат. Это целая наука, как сделать так, чтобы он звучал. И в одном ответе на вопрос невозможно раскрыть все секреты.

- Какая награда, полученная до сегодняшнего дня, вам особенно ценна?

- Любовь моей дочери Анны Денисовны.

- Где самая благодарная публика, на ваш взгляд?

- Насколько тепло принимает публика, на мой взгляд, зависит от того человека, который выходит на сцену.

- В каких концертных залах вы любите выступать?

- У меня 260 концертов в год в 60 странах мира. Я не могу выделить один зал из всех, потому что отношения с залом очень похожи на отношения с инструментом, здесь тоже всё должно совпасть удачным образом, чтобы возникла магия, ради которой я почти каждый вечер выхожу на сцену.

Даже в самом маленьком зале крошечного городка может состояться потрясающий концерт. И, наоборот, в самом знаменитом зале с идеальной акустикой после концерта в душе может остаться ощущение пустоты и не воплощённой в жизнь идеи.

- Что для вас музыка?

- Уникальная возможность быть почти каждый день на сцене. Это позволяет исполнителю пропустить через себя, своё нутро, душу, разум музыку, написанную много лет назад композитором, и передать таким образом зрителю, который пришёл на концерт, и замысел автора, и собственное осмысление. Это и счастье, и огромная ответственность одновременно.

- Основное качество, необходимое концертирующему пианисту?

- Проникнуть в суть произведения и пытаться максимально точно исполнить то, что написал композитор.

- Вы являетесь официальным лицом концерна Yamaha. Что это для вас значит?

- С Yamaha у нас дружба уже на протяжении 25 лет. Но тем не менее, у меня тёплые отношения со Steinway и другими производителями инструментов. Нашим общим успехом с Yamaha стала моя победа на Конкурсе Чайковского (я исполнял всю конкурсную программу именно на этом рояле). Это было вторым знаковым событием для компании после того, как Рихтер 15 лет своей жизни играл на рояле этой фирмы. Я разделяю их жизненную философию, стремление делать то, во что они искренне верят. Это помогает им создавать замечательные инструменты. На ближайшем Конкурсе Чайковского будет звучать потрясающая модель Yamaha, которую я недавно испробовал.

- По версии журнала Forbes вы вошли в список 50 самых знаменитых людей России.

- Меня - и в миллионеры записали! Я, конечно, гордился бы собой, если бы у меня были такие деньги, но сейчас пианист не может зарабатывать миллионы.

- Как думаете, почему?

- Одна из самых нелюбимых мной тем - обсуждать деньги и гонорары, свои и тем более чужие. В моём окружении нет людей, которые бы ставили себе цель в жизни зарабатывать миллионы. Безусловно, каждый должен получать за свою работу достойную оплату, но в случае с карьерой классического музыканта нет никакой гарантии, что он будет достойно обеспечен финансово. В том, что касается моего отношения к деньгам, я абсолютно убеждён в том, что если у тебя появляется благодаря деньгам возможность помочь ближнему, слабому, особенно молодым музыкантам, то нужно обязательно возможностью воспользоваться. И делать это не на публику.

- Классическую музыку считают уделом элитарной публики, абсолютно далекой от запросов молодежной аудитории.

- Сейчас ситуация, к счастью, меняется. Количество молодёжи, которая начинает ходить на концерты классической музыки, растёт. И об этом можно говорить уже уверенно. Но бороться с шоу-бизнесом действительно нереально, здесь победа невозможна. Если же будет возможность выбора, или хотя бы более широкий доступ к классике для молодёжи за счёт телевидения, радио, новых технологий, то это уже поможет поменять ситуацию к лучшему.

- После одного из концертов в Париже к вам подошел внук Рахманинова и сказал: "Если ты бросишь курить, я сделаю тебе большой подарок". Вы бросили курить, и что это был за подарок?

- Конечно. Это были ранее не изданные партитуры произведений, которые Рахманинов написал в 1891-м году, - Сюита и фуга ля - минор.

- А теперь о бакинском концерте, который состоится 8 апреля во Дворце Гейдара Алиева. Какова программа и чем обусловлен выбор произведений?

- Я очень люблю эту музыку: Соната №17 Бетховена, "Вариации на тему Корелли" Рахманинова, Баллада №4 Шопена, Соната №7 Прокофьева. С каждым из этих произведений у меня связана отдельная история отношений, период моей жизни, воспоминания. Какие-то произведения я играю больше 25 лет, какие-то около 10 лет. Но исполнение этой музыки для меня как премьера каждый раз, когда я выхожу на сцену. Я очень жду встречи с бакинской публикой, которую очень люблю за её теплоту, дружелюбие, открытость. Я не раз бывал в Баку с концертами и сполна смог ощутить гостеприимство бакинцев.

- Напоследок небольшой блиц:

- первое произведение, сыгранное вами? - мелодия из "Прогноза погоды"

- для Вас футбольный клуб "Спартак" - это огромная часть моей жизни

- для Вас русская баня - это допинг.

- дружба - это надёжность.

- любовь - это магия.

- любимое блюдо - это пельмени.

- творчество - это полёт.

- с каким девизом вы идете по жизни? - не обижать и помогать.

- ваша заветная мечта - чтобы это сумасшествие не заканчивалось...

Билеты на концерт продаются в кассах города, центрах ASAN xidmət и онлайн на iticket.az. Стоимость билетов 20-220 манатов.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.