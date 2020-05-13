Основательница первого закрытого клуба в Азербайджане

Day.Az представляет интервью с основательницей первого закрытого клуба в Азербайджане - CULT Club Baku Назрин Мирзоевой. Она рассказала о том, как создавался проект, как клуб повлиял на культурную жизнь столицы и многом другом.

Cult Baku​ возник в 2017 году как застольная идея прогулок по Старому городу компании людей, интересующихся искусством. Сначала появилась группа в WhatsApp, куда мы стали добавлять не только друзей и знакомых, но и знакомых наших знакомых. Сами того не осознавая, мы стали работать по правилам большинства клубов мира - добавлять в группу только по рекомендации уже состоящих в ней людей. И до 2019 года клуб продолжил деятельность в WhatsApp-группе и соцсетях. Собираясь малыми компаниями, мы часто посещали студии художников и популярных деятелей искусства в Баку.

Уже в 2020 году, когда количество членов клуба стало неконтролируемым, мы решили приглашать в команду работников и оформили клуб юридически. Мы создали наше лого в форме знака бесконечности, что давно было в моих мыслях, и добавили струны тара, как присутствие национального символа нашей музыкальной культуры. Также разработали сайт клуба.

При клубе был создан Book Club. Каждый месяц менеджер книжного клуба Нармина Гасанлы выбирает несколько книг одного жанра. Члены клуба выбирают одну из них и читают в течение месяца, чтобы встретиться и обсудить в уютной обстановке. Кстати, мне повезло с менеджерами клуба, без которых было бы сложно развить проект до таких масштабов.

В наш клуб принимаются те, кто заполнил нашу онлайн-анкету и ввел имена двух рекомендующих их членов клуба. Далее кандидат оплачивает взнос за 6 месяцев и получает свод правил клуба по почте. Эти правила неукоснительно должны соблюдаться. В обратном случае мы делаем предупреждение и при несоблюдении наших правил исключаем человека из клуба.

Cult Baku создавался как общество единомышленников, которые признают роль культуры и искусства в развитии общества и индивидуальном развитии. Поэтому мы принимаем представителей медиа, искусства и иных креативных сфер после личного интервью и ознакомления с их анкетами и портфолио.

Но трехлетний опыт в клубе показал, что порой кардиолог или представитель иной профессии далекой от искусства, может разбираться в нем не хуже и преданно его любить.

Многие ошибочно думают, что клуб - это мероприятия. Однако в самую первую очередь клуб - это принадлежность. Членство в клубе - это доступ к уникальному списку привилегий: скидки, акции в лучших книжных, сувенирных и иных бутиках страны, пригласительные на эксклюзивные местные и международные мероприятия. Так клуб в 2019 году организовал уникальный арт-тур в Москву. В довольно таки умеренную оплату по сравнению с рыночной, выходило проживание в одном из лучших отелей, а также посещение лучших театров и выставок. Мы также обеспечили членов клуба пригласительными на закрытую вечеринку Каннского фестиваля. Это неповторимый вечер с участием и выступлениями таких звезд мировой эстрады и кино как Мэрйая Кери, Анна Нетребко, Крис Мартин и др.

Во время карантина наша команда работала день и ночь, чтобы вовремя среагировать на глобальные перемены в сфере деятельности всех видов. И нам удалось перейти в цифровой формат уже в самые первые дни карантинного режима.

Сегодня Cult Baku - это сообщество, члены которого проживают не только в Баку, но и в Стамбуле, Париже, Ницце, Тбилиси, Киеве, Лондоне, Минске и других городах мира. Мы надеемся привлечь еще большее количество единомышленников со всего мира особенно в период карантина, когда большинство мероприятий открыто для просмотра онлайн.

Мы вдохновляемся клубами Англии, но никогда не ставим себе рамок. Сами стараемся вникать, чувствовать спрос и действовать в согласии с потребностями нашего общества.

С недавнего времени политика клуба заключается в увеличении количества мероприятий на родном языке. Мы ввели курс делового азербайджанского, чтобы помочь тем, кто работает на государственном языке, но получал образование на русском. При клубе также действуют курсы французского и английского языков.

Я особенно рада, что у нас появилось свое помещение и наш клуб отличается своим неповторимым стилем. Здесь собраны дизайнерские решения самых лучших дизайнеров Баку и архитекторов в мире, которыми мы вдохновляемся. Все члены клуба могут проводить здесь свое время. Каждый член клуба может пользоваться услугами специалистов нашей команды: бухгалтера, юриста, PR-консультанта и др.

Сложно ли создавать свое дело? Все зависит от того, насколько это действительно ваше дело. Любите ли вы свою идею? Делаете ли первые шаги или только мечтаете, но не уверены ваше ли это? В моем случае, все детство я мечтала быть окруженной творчеством. И проявлялось это в посещении уроков музыки и балета. Вернувшись из Лондона, где я периодически посещала клубы, в голове сразу возникла идея о клубе.

Было сложно. Друзья и родные скорее отговаривали, так как клуб дело новое. Тут надо многое прокладывать впервые. Но поддержка самых близких людей сыграла ключевую роль. Я просто делала маленькие шаги. И часто расстраиваюсь, когда что-то не получается. Но это часть бесценного опыта.

Как только я уставала и опускала руки, на пути встречались новые люди и когда я просила о знаках - буквально на дороге встречала будущих гостей и членов клуба, которые говорили "а давайте сделаем то-то, проведем такое-то мероприятие". И этих знаков так вовремя посланных было достаточно, чтобы сказать - сложно, но это того стоит!

Социальный бизнес - термин, совсем недавно покоривший рынок стартапов. Но я об этом и не задумывалась. Мне было важно в первую очередь собрать вокруг единомышленников. Не друзей и родственников, а именно единомышленников.

Самое главное - ничего не воспринимать как должное. А просто быть благодарным за каждый осуществлённый план действий.

Ф. Агаларова