На канале “Культура” стартует проект «Я тоже солдат»

На канале "Культура" с сегодняшнего дня стартует проект под названием "Я тоже солдат"

Как передает Day.Az, об этом рассказал директор канала Рамиль Гасымов.

По его словам, главной целью в реализации проекта является воспитание патриотического духа у молодого поколения страны, находящейся в условиях войны, формирование у молодежи чувства любви к Родине и боевого духа.

"Как вы знаете, события, произошедшие в последние дни на линии фронта, особенно в направлении Товуза, еще раз показали всему миру решимость нашего народа к борьбе. К проекту могут присоединиться молодые таланты, и каждая творческая личность сможет своим произведением призвать молодежь к патриотизму, борьбе. В проекте "Я тоже солдат" могут принять участие все служители искусству и культуре Азербайджана - композиторы, музыканты, скульпторы, художники, актеры, режиссеры", - добавил Р.Гасымов.

Директор ТВ призвал к участию в проекте всех, кто хочет служить Родине.

Для участия в проекте необходимо снять свое патриотическое произведение продолжительностью не более 2 минут и прислать на номер +99450-492-14-58 посредством "WhatsApp".

После завершения проекта участники примут участие на Телефестивале, который организует канал "Культура".