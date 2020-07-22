На канале “Культура” стартует проект «Я тоже солдат»
На канале "Культура" с сегодняшнего дня стартует проект под названием "Я тоже солдат"
Как передает Day.Az, об этом рассказал директор канала Рамиль Гасымов.
По его словам, главной целью в реализации проекта является воспитание патриотического духа у молодого поколения страны, находящейся в условиях войны, формирование у молодежи чувства любви к Родине и боевого духа.
"Как вы знаете, события, произошедшие в последние дни на линии фронта, особенно в направлении Товуза, еще раз показали всему миру решимость нашего народа к борьбе. К проекту могут присоединиться молодые таланты, и каждая творческая личность сможет своим произведением призвать молодежь к патриотизму, борьбе. В проекте "Я тоже солдат" могут принять участие все служители искусству и культуре Азербайджана - композиторы, музыканты, скульпторы, художники, актеры, режиссеры", - добавил Р.Гасымов.
Директор ТВ призвал к участию в проекте всех, кто хочет служить Родине.
Для участия в проекте необходимо снять свое патриотическое произведение продолжительностью не более 2 минут и прислать на номер +99450-492-14-58 посредством "WhatsApp".
После завершения проекта участники примут участие на Телефестивале, который организует канал "Культура".
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