В Баку отметили 125-летие Джафара Джаббарлы

В Баку в Госфильмофонде Азербайджана состоялся вечер, посвященный 125-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств, видного кинодраматурга, выдающегося представителя азербайджанской литературы, поэта, писателя Джафара Джаббарлы (1899 -1934), сообщает Day.Az.

Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики.

Вначале гости вечера ознакомились с фотовыставкой, развернутой в фойе Госфильмофонда, которая отражала творческий путь Джафара Джаббарлы.

Выступая на открытии мероприятия, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев рассказал о неоценимых заслугах Джафара Джаббарлы в развитии азербайджанского национального кинематографа, а также о съемках фильма "Севиль" по мотивам его пьесы.

Заслуженные деятели искусств - киновед Айдын Казымзаде и режиссер Джахангир Зейналлы, доктор филологических наук, профессор, исследователь творчества Джафара Джаббарлы - Асиф Рустамли, заслуженный учитель Азербайджана Наджмеддин Мурватов рассказали о вкладе Джафара Джаббарлы в развитие литературы и кинематографа.

Было отмечено, что Джафар Джаббарлы считается основателем школы киносценаристов Азербайджана. По мотивам двух его пьес - "Севиль" и "Алмаз" - были сняты фильмы в 1929 и 1936 годах соответственно.

Выступившие выразили признательность руководству и коллективу Госфильмофонда Азербайджана в связи с реставрацией фильма "Solmaz bir bahar kimi", снятого режиссером Джахангиром Зейналлы в 1979 году к 80-летию со дня рождения Джафара Джаббарлы.

Далее состоялся показ фильма, который вызвал большой интерес.

Выступая от имени семьи Джафара Джаббарлы, внучка драматурга - Гямяр Сейфаддингызы выразила признательность за проведение мероприятия, за память и уважение к творческому наследию Джафара Джаббарлы.

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