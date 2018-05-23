Saudi Aramco: Азербайджан станет платформой для управления бизнесом в Центральной Азии

Региональный офис нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Азербайджане будет служить платформой для управления деятельности компании в Центральной Азии. Об этом эксклюзивно сказали Trend в головном офисе Saudi Aramco.

"Крупнейший в мире производитель нефти - компания Saudi Aramco зарегистрировала свое региональное представительство - "Aramco Overseas Company Azerbaijan LLC" (Aramco AOC Azerbaijan) в Баку. Этот офис также станет платформой для управления и реализации всех видов деятельности компании в Центральной Азии", - сказали в компании.

Как сказали в компании, "Aramco AOC Azerbaijan" в основном сосредоточится на предоставлении нефтегазовых, перерабатывающих и связанных с ними услуг, а также будет оценивать перспективы для развития нового бизнеса, с тем, чтобы выявлять возможности для сотрудничества в интегрированном секторе энергетики и химической промышленности в Центральной Азии.

"Saudi Aramco обладает многолетним опытом в нефтегазовом секторе, включая разведку и добычу, как на суше, так и на морском шельфе. Теперь настало время извлечь выгоду из этого богатого опыта и довести его до уровня стратегического партнерства в Азербайджане и Центральной Азии. Мы решили открыть офис в Баку, учитывая стабильность страны под руководством Президента Ильхама Алиева, и тот факт, что правительство Азербайджана оказывает всемерную поддержку нефтяной промышленности, развитию энергетики и быстрому экономическому росту", - сказали в Saudi Aramco.

Отметим, что европейская "дочка" Saudi Aramco - Aramco Overseas прошла регистрацию в Азербайджане в марте 2018 года. Ее уставной капитал составляет 10 тысяч евро, а официальным представителем является президент Aramco Overseas Талал Аль-Мари.