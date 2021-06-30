Международный Банк Азербайджана провел мероприятие по теме расширения возможностей предпринимателей

В Учебном центре Государственной налоговой службы в городе Шемаха Международный Банк Азербайджана организовал тренинги для членов Клуба предпринимателей. Мероприятие состоялось при поддержке Государственной налоговой службы, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и Института экономики НАНА. Более 30 предпринимателей из разных регионов страны, работающих в различных сферах, приняли участие в тренингах, проведенных сотрудниками Банка и вышеуказанных учреждений.

Участникам была предоставлена ​​подробная информация о развитии предпринимательства и новых деловых возможностях на наших освобожденных территориях. Также были рассмотрены механизмы поощрения инвестиций частного сектора в этих регионах.

В ходе тренинга были проведены презентации о возможностях развития бизнеса, улучшении бухгалтерского учета на малых предприятиях, использовании продуктов и услуг, предоставляемых Международным Банком Азербайджана. Также предприниматели получили возможность работать в командах и создавать новые партнерские отношения.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.