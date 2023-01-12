В Нахчыване создаются новые промышленные отрасли

В прошлом году в промышленную сферу Нахчывана было инвестировано более 36 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

В рамках "Года промышленности" завершены работы по 16 проектам, включая производство бытовой и сельскохозяйственной техники, кресел, мороженого, мебели, обуви, пластиковых дверей и окон, открыто 101 новое рабочее место.

Фонд развития предпринимательства, подведомственный министерству экономики Нахчыванской Автономной Республики, предоставил льготный кредит в размере 112 миллионов 727 тысяч 872 манатов на финансирование 288 проектов производства и переработки промышленной продукции, и 4 миллиона 993 тысячи манатов только за истекший период текущего года.

Продолжены работы в промышленном квартале Шарур, одном из крупных промышленных проектов, реализуемых в Автономной Республике.

В настоящее время здесь действуют 2 предприятия по производству мебели и 1 предприятие по производству обуви.

Наряду с упомянутым, в Нахчыване продолжается создание нового предприятия по производству соли, Общества с ограниченной ответственностью "Нахчыванское предприятие по производству ковров и пряжи", в Обществе с ограниченной ответственностью Ləzzət Qida Sənaye - салфеток и водки.