Азербайджан и Исламский банк развития подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

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