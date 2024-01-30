https://news.day.az/economy/1633318.html Азербайджан и Исламский банк развития подписали меморандум о взаимопонимании
Азербайджан и Исламский банк развития подписали меморандум о взаимопонимании
Азербайджан и Исламский банк развития подписали меморандум о взаимопонимании.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
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