Названа дата очередного заседания ЦБ Азербайджана по учетной ставке

Следующее решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о параметрах процентного коридора будет обнародовано первого мая 2024 года, сообщает во вторник Day.Az.

Отметим, что ЦБА 28 марта понизил учетную ставку с 7,75 до 7,5 процента.

Верхний предел процентного коридора был снижен с 8,75 процента до 8,5 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

"Данное решение было принято с учетом сравнения фактической и прогнозируемой инфляции с целевой (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, изменений, происходящих в балансе рисков. Снижение верхней границы процентного коридора и учетной ставки с учетом сохранения прогнозируемой инфляции на целевом уровне направлено на смягчение денежно-кредитных условий. Сохранение нижней границы неизменной служит для оптимизации ширины процентного коридора. При определении этих параметров процентного коридора учитывались также масштабы их влияния на процентные ставки на межбанковском денежном рынке", - говорилось в сообщении ЦБА.

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