Страны ЕС уменьшили импорт этого вида топлива

Страны Евросоюза стали меньше импортировать сжиженный природный газ (СПГ). О снижении спроса на один вид топлива со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Ведомости".

С января по апрель покупки СПГ за рубежом снизились на восемь процентов в годовом выражении, до уровня в 337,5 миллиона кубометров в сутки. В апреле поставки упали на 16 процентов год к году - до отметки в 10,1 миллиона тонн в сутки, это рекордное сокращение по итогам 2023-2024 годов.

В 2022 поставки топлива в регион начали расти. По сравнению с 2021 годом они увеличились в 1,7 раза, до 127,2 миллиарда кубометров. Тенденция продолжилась в первой половине 2023-го - в апреле и мае страны Европы достигли исторического максимума в 401,4 и 392,6 миллиона кубометров в сутки соответственно. Однако в мае на фоне подорожания топлива в Азии поставки СПГ в Европу начали снижаться - до минимальных 306,6 миллиона кубометров в сутки в сентябре.

Одновременно со снижением покупки сжиженного газа начали расти поставки топлива по трубопроводам. Согласно данным Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в первые три месяца в регион поступило 40 миллиардов кубометров (плюс пять процентов год к году) В марте поставки достигли рекордной с декабря 2022 года отметки в 14 миллиардов кубометров (плюс 12 процентов в сравнении с февралем 2024-го и плюс 4 - с мартом 2023-го).

Прокачка трубопроводного газа выросла за счет поставок из России. В первом квартале она увеличилась до 7,2 миллиарда кубометров (плюс 23 процента), при этом потребление топлива в региона снизилось на 1,7 процента, до 113 миллиардов кубометров.

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