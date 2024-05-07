https://news.day.az/economy/1658290.html Азербайджан играет стратегическую роль как важный партнер Словакии - вице-премьер правительства Словакии
Азербайджан играет стратегическую роль как важный партнер Словакии - вице-премьер правительства Словакии
Азербайджан играет стратегическую роль как важный партнер Словакии.
Об этом заявила на проходящем в Баку бизнес-форуме вице-премьер правительства Словакии, министр экономики Дениса Сакова, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, сотрудничество между двумя странами растет с каждым годом, и этому будет содействовать подписанное в апреле этого года соглашение об избежании двойного налогообложения.
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