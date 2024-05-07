Сотрудничество между Азербайджаном и Словакией укрепляется.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем в Баку азербайджано-словацком бизнес-форуме.

"За последние годы мы приложили значительные усилия для укрепления наших двусторонних отношений. Наша договорно-правовая база расширилась, между нашими странами подписано 11 документов. Примечательно, что в октябре 2021 года мы подписали "Соглашение об экономическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Словацкой Республики", охватывающее широкий спектр областей, включая промышленность, строительство, транспорт, логистику, поощрение инвестиций, энергетику, горнодобывающую промышленность, туризм, малый и средний бизнес, предприятия и сельское хозяйство. Это соглашение заложило прочную основу для нашего экономического партнерства", - отметил он.

Джаббаров подчеркнул, что в 2023 году было подписано Соглашение об избежании двойного налогообложения, которое, как ожидается, вступит в силу 1 января 2025 года, что еще больше улучшит условия ведения бизнеса между странами.

"В настоящее время мы также рассматриваем Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Словакией", - добавил он.

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