Азербайджан - одна из немногих стран, подготовивших уже 4-й обзор по ЦУР.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайдажна Сахиб Мамедов, выступая на 4-м диалоге ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

По его словам, это показатель того, что Азербайджан придает данному проекту большое значение.

"В обзоре будут отражены консультации, которые будут проводиться. Основное отличие 4-го добровольного национального обзора от предыдущих состоит в том, что при анализе других отчетов здесь ведутся записи.

В этой конференции также принимают участие представители Лаоса.

Наши гости смогут ознакомиться с достижениями Азербайджана в этой области. Мы поделимся своим опытом", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 4-й Диалог ЦУР на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по поводу 4-го добровольного национального обзора Азербайджана и продвижения по пяти Целям устойчивого развития (ЦУР)".

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