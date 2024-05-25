Объявлен ожидаемый рост доходов и расходов госбюджета Азербайджана

Прогноз доходов пересмотренного госбюджета Азербайджана на 2024 год будет увеличен с 34 миллиардов 173 миллионов манатов до 36 миллиардов 353 миллионов манатов, а прогноз расходов увеличен с 36 миллиардов 763 миллионов манатов до 39 миллиардов 707,3 миллиона манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации, факторами, определяющими пересмотр бюджета, являются:

- Создание дополнительной финансовой поддержки для реализации мер, предусмотренных Государственной программой "Великое возвращение";

- В период после полного установления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана создание дополнительного финансового обеспечения для продолжения мероприятий по укреплению обороноспособности государства и национальной безопасности;

- Реализация ряда новых инфраструктурных проектов (строительство автомобильных дорог, усовершенствование систем полива и орошения и т.д.);

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