Парвиз Шахбазов о лидерстве Азербайджана в глобальном устойчивом развитии

Энергетические коридоры Азербайджана укрепляют позиции страны в качестве лидера в области глобального устойчивого развития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе министерского диалога по энергетическим инициативам COP29.

"Азербайджан в настоящее время реализует проекты Каспийское-Черное море-Европа, Центральная Азия-Азербайджан и Азербайджан-Турция-Европа. Эти коридоры отражают приверженность Азербайджана не только увеличению экспорта энергии, но и укреплению его позиции в качестве лидера в области глобального устойчивого развития.

"Зеленые" энергетические зоны являются стратегическим инструментом на пути к достижению нулевых выбросов. Создаваемые в районах с богатыми возобновляемыми ресурсами и ориентированные исключительно на использование чистой энергии, такие зоны вносят значительный вклад в привлечение инвестиций, обеспечение устойчивого экономического роста и создание новых рабочих мест", - сказал он.