Мини-пицца с колбасой и сыром на батоне - это звучит, по правде говоря, немного уныло. Если помониторить интернет, то сплошь и рядом под этим названием попадаются обычные горячие бутерброды на ломтиках белого хлеба с кетчупом, расплавленным сыром и кусочками колбасы.

Day.Az со ссылкой на Гастрономъ предлагает вам фирменный рецепт настоящей пиццы на французском хлебе - или, как называют ее в Америке, french bread pizza.

К французской кухне эта пицца никакого отношения не имеет, как и к итальянской. Пиццу на французском хлебе (на багете с мягкой корочкой) придумали в 1960-х в кампусе Корнеллского университета в штате Нью-Йорк, в фургончике с фастфудом. И ее сразу же полюбили студенты. А в 1970-е "пиццу на батоне" уже продавали в замороженном виде в супермаркетах. И с тех пор она не теряет своей популярности, ведь приготовить мини-пиццу на батоне в домашней духовке можно очень быстро, а результат будет очень аппетитным. Итак, нужно купить небольшой французский батон типа багета, но не с твердой хрустящей корочкой, а с мягкой и без больших дырок в мякише. Сыр понадобится двух видов - пармезан и моцарелла для пиццы. В качестве колбасы возьмем пепперони в тонкой нарезке. Можно заменить на салями или любую другую сырокопченую колбасу. И не забудьте купить ваш любимый соус для пиццы или приготовить его заранее самостоятельно.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Багет 240 г

Соус томатный с базиликом 200 г

Масло сливочное 100 г

Сыр Моцарелла 200 г

Сыр Пармезан (тертый) 25 г

Колбаса пепперони 70 г

Чеснок 3 зубчик(а)

Орегано сушеный 0.5 ч.л.

Базилик свежий 8 г

Соль