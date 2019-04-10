В работе YouTube произошел сбой
10 апреля 2019 13:13 155
Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса в среду. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сообщения о сбое начали поступать около 09:30 по московскому времени. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (64%), 22% жалуются на некорректную работу сайта, еще 13% не могут войти в свои аккаунты.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России, США, Украине, Японии, Франции, Германии, Великобритании, Болгарии и Румынии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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