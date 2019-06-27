YouTube представил новую систему рекомендации видео, а также дал возможность блокировать ролики от тех или иных каналов. Информация о новых функциях видеосервиса приводится в его официальном блоге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Теперь на главной странице YouTube можно увидеть список с темами, подборка которых зависит от просмотренных ранее роликов. Под каждой такой темой будут выводиться похожие видео. Эта же функция появится в разделе "Следующее".

"Это могут быть видео по интересующей вас ранее теме, видео с каналов, кототорые вы смотрите, или другие темы, которые могут вас заинтересовать", - говорится в сообщении YouTube.

Видеосервис также позволит блокировать рекомендации видео от определенных каналов. Они перестанут появляться на главной странице или в разделе "Следующее". При этом заблокированные ролики можно будет увидеть, подписавшись на их канал или найдя через поиск. Также YouTube объяснит пользователям, почему им предлагается посмотреть видео от каналов, которые они раньше не смотрели. Информация об этом появится в специальном окне под самим роликом.

Новые функции YouTube уже доступны на iOS и скоро появятся в веб-версии сайта и Android-приложении.

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