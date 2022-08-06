Обновление до Android 12 «сломало» экраны в смартфонах Sony Xperia

Владельцы смартфонов Sony Xperia 5 II стали жаловаться, что после обновления до Android 12 на экранах устройств стали появляться зеленые и розовые полосы. Об этом сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Sony никак не прокомментировала жалобы пользователей. Однако, как отмечается, гарантия на большинство смартфонов модели Xperia 5 II уже истекла, из-за чего компания вероятнее всего не станет бесплатно заменять в них экраны.

Флагманский смартфон Sony Xperia 5 II поступил в продажу в октябре 2020 года с предустановленной операционной системой Android 10. В январе 2021 на него вышло обновление до Android 11, а версия Android 12 стала поступать весной этого года.

Гаджет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, двумя камерами с разрешением 12 и 8 Мп, а также аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.