Турция наложила крупный штраф на Meta

Антимонопольный регулятор Турции - Совет по конкуренции - наложил на корпорацию Meta (признана в РФ экстремистской) административный штраф в размере 335,7 млн лир (около $10,5 млн).

Как передает Day.Az со ссылколй на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на решение регулятора.

Решение последовало после того, как Meta остановила работу приложения Threads в Турции, к которому у Анкары были претензии в контексте нарушений правил здоровой конкуренции на рынке. Нынешнее решение отменяет наложенный ранее ежедневный штраф в размере 4,79 млн лир ($154 тыс.). Эту сумму корпорация должна была выплачивать ежедневно с осени 2023 года, когда началось расследование работы Threads. Штраф рассчитан на основании общего дохода Meta за 2022 год.

Корпорация должна была выплачивать штраф, пока не выполнит требования регулятора в отношении Threads в Турции. После 29 апреля 2024 года данный сервис по решению Meta перестал быть доступным в республике. В связи с этим регулятор заменил ежедневный штраф на единовременный.

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