Инсайдер рассекретил скорый выход 20-дюймового складного iPad

Компания Apple планирует начать массовое производство 20,3-дюймового складного устройства типа iPad к концу 2025 года, а первый складной iPhone может появиться на рынке уже в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac, опираясь на данные аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу и отчет Apple для инвесторов.

Пу, не единственный источник, который сообщил о разработке необычного устройства, а-ля iPad. Например, до него аналитик TF International Securities Минг Чи-Куо сообщил, что Apple работает над 20,3-дюймовым складным гаджетом, которое должно выйти на рынок в 2027 году. По данным Куо, новинка станет гибридным девайсом, который станет альтернативой одновременно и iPad, и MacBook. В свою очередь информатор Росс Янг из DSCC сообщал о разработке 20-дюймового гибрида, который появится в 2026 году. Наконец, Марк Гурман из Bloomberg также писал об исследовании данной ниши продуктологами Apple.

Если верить последним данным от Джеффа Пу, Apple "ускорила" свою работу над складными iPad и iPhone. Он заявил, что случился определенный прорыв в создании этих продуктов, достигнутый за счет совершенствования производственных процессов поставщиками Apple.

По данным Пу, складные устройства Apple выступят в роли новой линейки продуктов "ультра-высокого ценового сегмента рынка". Apple якобы изучает два размера экрана для складного iPhone: 7,9 дюйма и 8,3 дюйма.

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