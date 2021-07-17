Ученые подсчитали, как часто будут появляться новые штаммы COVID-19

Без вакцинации вероятность появления двух новых штаммов коронавируса ежегодно составит 60%, подсчитали исследователи из Потсдамского университета (Германия). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ученые <..> создали модель развития пандемии коронавируса в условиях массовой вакцинации и карантинных мер", - говорится в сообщении.

При этом в исследовании учитывалось, когда при появлении новых штаммов начиналась новая волна коронавируса в разных странах, а также коэффициент заражения этих вариантов вируса и эффективность вакцин.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин отметил в комментарии изданию, что риск такого развития событий "довольно высок".

Ранее немецкие ученые из Технического университета Мюнхена и Центра имени Гельмгольца совместно с американскими коллегами из Университета Брендайса разработали так называемые наноловушки, которые, возможно, могли бы стать оружием и против коронавируса. Эти разработанные на основе генетического материала наноструктуры могут улавливать и обезвреживать вирусы механическим путем.

До этого биологи из университета Мельбурна в Австралии опубликовали статью с описанием технологии, позволяющую остановить размножение вируса SARS-CoV-2 в организме человека.