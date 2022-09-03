Особая тренировка сосудов может защитить от инфаркта и инсульта

Кинезиологи из Университета штата Айова показали, что цикличное сжатие сосудов с помощью манжеты для измерения артериального давления тренирует сосуды и снижает риск тяжелых сердечных приступов и инсультов. Исследование опубликовано в Journal of Physiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы проанализировали данные почти сотни исследований, посвященных эффекту специальной тренировки RIPC. Обычно она включает пять минут сильного сжатия руки с помощью манжеты тонометра, за которыми следуют пять минут расслабления. Этот цикл повторяется три-четыре раза.

В одном из исследований авторы работы обнаружили, что выполнение RIPC в течение недели увеличило объем микроциркуляции участников на целых 50%. Такой эффект потенциально может снижать нагрузку на сердце. Другое исследование показало, что повреждения сердца после инфаркта в среднем на 4% меньше, если начать RIPC в машине скорой помощи во время транспортировки пациента в больницу.

Результаты испытаний такого вмешательства на животных 1980-х и 1990-х годов были противоречивы. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что в них не учитывали дополнительные факторы. Так, одно из рассмотренных ими исследований показало, что пропофол, распространенный препарат для анестезии, подавляет эффекты RIPC.

Ученые отметили, что требуется гораздо больше исследований, чтобы убедиться в эффективности RIPC. Хотя побочные эффекты от такой тренировки незначительны, авторы рекомендуют всем, кто захочет попробовать их, сначала обсудить это с врачом.