Открыт простой способ регулировать давление без лекарств

Музыка может не только поднимать настроение, но и напрямую влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщается на сайте Европейского общества кардиологов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новое исследование показало: артериальное давление лучше всего синхронизируется с музыкой, у которой предсказуемая структура музыкальных фраз. Результаты исследования открывают перспективу создания персонализированных музыкальных терапий для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте участвовали 92 человека, которым проигрывали 9 из 30 произведений для фортепиано, а давление фиксировалось в режиме реального времени. Наибольший эффект оказался у исполнения Хэролда Бауэра "Серенады" Франца Шуберта в обработке Ференца Листа - именно эта запись с четкой и предсказуемой структурой сильнее всего синхронизировала давление слушателей.

Ученые объясняют: когда фразы музыки предсказуемы, организм "подстраивается" под их ритм, что улучшает барорефлекс - способность тела регулировать давление. Оказалось, что на показатели давления предсказуемость влияет даже сильнее, чем темп, а громкость музыки играет второстепенную роль.

Авторы отмечают, что такой эффект универсален и может быть использован не только в классической музыке. В будущем персонализированные музыкальные программы смогут стать немедикаментозным способом снижения риска сердечно-сосудистых болезней и даже частью "музыкальной медицины".