Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в международном аэропорту Физули

29 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в международном аэропорту Физули.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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