https://news.day.az/officialchronicle/1374072.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в международном аэропорту Физули
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в международном аэропорту Физули
29 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в международном аэропорту Физули.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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