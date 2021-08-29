https://news.day.az/officialchronicle/1374085.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента отеля и конференц-центра в Шуше
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента отеля и конференц-центра в Шуше
29 августа в городе Шуша заложен фундамент отеля и конференц-центра.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в закладке фундамента приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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