Гейдар Асадов назначен ректором Азербайджанской государственной морской академии

Гейдар Ханыш оглу Асадов назначен ректором Азербайджанской государственной морской академии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.