https://news.day.az/officialchronicle/1657110.html Гейдар Асадов назначен ректором Азербайджанской государственной морской академии - Распоряжение
Гейдар Асадов назначен ректором Азербайджанской государственной морской академии - Распоряжение
Гейдар Ханыш оглу Асадов назначен ректором Азербайджанской государственной морской академии.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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