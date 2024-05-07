https://news.day.az/officialchronicle/1658376.html В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-словацких документов
В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-словацких документов
7 мая в Баку с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Словакии Роберта Фицо состоялась церемония подписания азербайджано-словацких документов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Подписан меморандум о взаимопонимании о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией, а также Соглашение между министерствами обороны двух стран о сотрудничестве в области обороны.
Кроме того, подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Словакией.
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