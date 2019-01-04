Армяне устроили драку с убийством в Казахстане - посольство Армении в панике

В новогоднюю ночь в казахстанском городе Караганды произошла трагедия. Во время празднования в местном ресторане группа армян устроила драку, в результате которой был убит один человек и трое получили ранения.

По информации казахских СМИ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны по обвинению в совершении тяжкого преступления трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович, Надырбеков Каир Хамитович, в розыск объявлен Гурурян Нарек.

По данному факту начато досудебное расследование, по части 1-й статьи 99-й УК "Убийство".

По информации СМИ, случившееся в новогоднюю ночь убийство активно обсуждают пользователи соцсетей. По их сведениям, в потасовке участвовало порядка 30-35 человек, у многих в руках были палки и металлические прутья. Сообщается также, что причиной ссоры стал вопрос о включении музыки, по поводу которого мнения двух компаний мужчин разошлись.

Казалось бы, трагическое, но, к сожалению, не выходящее из ряда вон происшествие. Тем более в новогоднюю ночь, когда градус напитков и эмоций обычно высок. И инцидент не привлек бы такого внимания, если бы не поспешное заявление посольства Армении в Казахстане.

"По полученным данным, в ночь на 1 января с.г. в ресторане "Древний Рим" города Караганды в результате драки на бытовой почве между клиентами заведения погиб мужчина, трое других получили ранения", - говорится в заявлении дипмиссии, распространенном пресс-службой армянского МИД.

Что примечательно, в дипмиссии подчеркнули, что Казахстан - многонациональное государство, где традиционно царит межнациональное согласие и исключительная толерантность к этническим меньшинствам.

"Надеемся, что средства массовой информации будут ссылаться на официальные источники и не будут распространять в социальных сетях непроверенную информацию, которая может стать источником манипуляции общественным мнением и придать этой трагедии оттенок конфликта на межнациональной почве", - цитирует обращение Новости-Армения.

Судя по тону, посольство РА в Казахстане оправдывается. За что? По всей видимости, за действия местных армян. И хотя подробности дела и выводы следствия пока не опубликованы, тональность обращения дипмиссии позволяет предположить, что виновны в случившемся именно армяне. И потому теперь, после содеянного необходимо напомнить местным жителям о царящем в Казахстане "межнациональном согласии и исключительной толерантности к этническим меньшинствам".

Проблема лишь в том, что сами армяне почему-то вспоминают о толерантности только тогда, когда что-то угрожает им, но не думают о воспитании этого прекрасного качества в своей собственной среде, пока не случилось какой-нибудь очередной трагедии.

Султан Керим