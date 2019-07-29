В августе 1905 г. Баку сотрясла очередная волна дашнакского террора. В городе произошла резня азербайджанцев, сопровождавшаяся небывалым размахом погромов и поджогов на нефтяных промыслах Абшерона.

После достижения перемирия в Баку кавказская администрация, обеспокоенная очередной вспышкой межнационального конфликта, стала предпринимать меры для создания механизма предотвращения в будущем новых столкновений. Судя по архивным источникам, уже в ходе августовской резни в Баку у кавказского наместника И. И. Воронцова-Дашкова сложилось определенное представление о ее зачинщиках.

Виновниками случившегося он считал азербайджанцев. Вот что писал 27 августа наместник из Кисловодска императору Николаю II: "Бакинский разгром явился для всех совершенной неожиданностью. Для меня он объясняется следующим образом. Армяне, успокоенные дарованной Вашим Величеством милостью, отказались от содействия революционной партии; рабочие, усталые от дорого стоющих бесцельных забастовок, не пошли на призывы революционеров и не захотели бастовать. Тогда революционеры обратились к татарам [азербайджанцам - Ф. Д.], пользуясь их ненавистью к армянам и любовью к грабежу, устроили грандиозный разгром промыслов и беспорядки в городе...".

Наместник явно смещал акценты и, вопреки фактам, умалчивал о подготовке армян к августовской резне, о массовых убийствах мусульманских рабочих, при этом выдвинул абсурдную версию об использовании революционными организациями азербайджанцев для совершения погромов. Именно под влиянием этого представления ему уже в августе 1905 г. пришла мысль о довольно одиозном наказании азербайджанского населения нефтепромыслового района. Так, в телеграмме от 26 августа на имя Николая II наместник писал, что все промыслы откупаются от грабежей и разбоев жителей четырех мусульманских селений, живущих вплотную у промыслов. По словам И. И. Воронцова-Дашкова, азербайджанцы, населяющие эти четыре селения, - главные зачинщики грабежей и поджогов, поэтому он предлагал их выселить отсюда.

Почему у наместника возник именно такой подход к произошедшему? На мой взгляд, этому могла способствовать созданная под воздействием армян оценка случившегося. Они стремились избавиться от мусульманского населения бакинских сел, пытаясь взвалить на него вину за августовские погромы.

Находившегося в Кисловодске И. И. Воронцова-Дашкова посетили представители армянской буржуазии - К. И. Хатисов и М. О. Унанов. В скупой телеграмме, отправленной из Кисловодска в Баку, они сообщили, что на встрече с наместником "выяснили обстоятельства, в силу которых инженеры и техники лишены всякой возможности возобновить работы, пока не будут выработаны и проведены в жизнь те мероприятия, которые, по мнению инженеров и техников, будут гарантировать полную безопасность производства работ как для инженеров и техников, так и для подведомственных им мастеровых и рабочих". О каких мероприятиях, могущих "гарантировать полную безопасность" на промыслах, говорили К. И. Хатисов и М. О. Унанов, сообщил сам наместник в письме бакинскому генерал-губернатору С. А. Фадееву от 4 сентября, на следующий день после встречи с армянами.

И. И. Воронцов-Дашков недвусмысленно указал, какие вопросы он обсудил с К. И. Хатисовым и М. О. Унановым: "Ныне я, ознакомившись при посредстве бесед с депутатами от Совета Съезда бакинских нефтепромышленников и Бакинского отделения Императорского русского технического общества, еще более укрепился в мысли о необходимости: 1) учреждения в Баку градоначальства с усиленным штатом полиции и 2) выселения жителей соседних с промыслами татарских сел". Можно с уверенностью сказать, что армянские представители не только поддержали идею выселения азербайджанцев, но и активно убеждали наместника в правильности этой меры. По итогам своей встречи с ними И. И. Воронцов-Дашков дал следующие указания С. А. Фадееву: "Что касается вопроса о выселении татарских деревень, то надлежит, прежде всего, собрать точные данные о числе выселяемых, семейном их положении, стоимости ликвидируемого имущества и т. п. Конечно, должны быть точно указаны наименования всех предполагаемых к упразднению селений и объяснены причины, вызывающие последнее по отношению к каждому в отдельности".