1905 год. Несостоявшаяся депортация - "Историческая призма"
В августе 1905 г. Баку сотрясла очередная волна дашнакского террора. В городе произошла резня азербайджанцев, сопровождавшаяся небывалым размахом погромов и поджогов на нефтяных промыслах Абшерона.
После достижения перемирия в Баку кавказская администрация, обеспокоенная очередной вспышкой межнационального конфликта, стала предпринимать меры для создания механизма предотвращения в будущем новых столкновений. Судя по архивным источникам, уже в ходе августовской резни в Баку у кавказского наместника И. И. Воронцова-Дашкова сложилось определенное представление о ее зачинщиках.
Виновниками случившегося он считал азербайджанцев. Вот что писал 27 августа наместник из Кисловодска императору Николаю II: "Бакинский разгром явился для всех совершенной неожиданностью. Для меня он объясняется следующим образом. Армяне, успокоенные дарованной Вашим Величеством милостью, отказались от содействия революционной партии; рабочие, усталые от дорого стоющих бесцельных забастовок, не пошли на призывы революционеров и не захотели бастовать. Тогда революционеры обратились к татарам [азербайджанцам - Ф. Д.], пользуясь их ненавистью к армянам и любовью к грабежу, устроили грандиозный разгром промыслов и беспорядки в городе...".
Наместник явно смещал акценты и, вопреки фактам, умалчивал о подготовке армян к августовской резне, о массовых убийствах мусульманских рабочих, при этом выдвинул абсурдную версию об использовании революционными организациями азербайджанцев для совершения погромов. Именно под влиянием этого представления ему уже в августе 1905 г. пришла мысль о довольно одиозном наказании азербайджанского населения нефтепромыслового района. Так, в телеграмме от 26 августа на имя Николая II наместник писал, что все промыслы откупаются от грабежей и разбоев жителей четырех мусульманских селений, живущих вплотную у промыслов. По словам И. И. Воронцова-Дашкова, азербайджанцы, населяющие эти четыре селения, - главные зачинщики грабежей и поджогов, поэтому он предлагал их выселить отсюда.
Почему у наместника возник именно такой подход к произошедшему? На мой взгляд, этому могла способствовать созданная под воздействием армян оценка случившегося. Они стремились избавиться от мусульманского населения бакинских сел, пытаясь взвалить на него вину за августовские погромы.
Находившегося в Кисловодске И. И. Воронцова-Дашкова посетили представители армянской буржуазии - К. И. Хатисов и М. О. Унанов. В скупой телеграмме, отправленной из Кисловодска в Баку, они сообщили, что на встрече с наместником "выяснили обстоятельства, в силу которых инженеры и техники лишены всякой возможности возобновить работы, пока не будут выработаны и проведены в жизнь те мероприятия, которые, по мнению инженеров и техников, будут гарантировать полную безопасность производства работ как для инженеров и техников, так и для подведомственных им мастеровых и рабочих". О каких мероприятиях, могущих "гарантировать полную безопасность" на промыслах, говорили К. И. Хатисов и М. О. Унанов, сообщил сам наместник в письме бакинскому генерал-губернатору С. А. Фадееву от 4 сентября, на следующий день после встречи с армянами.
И. И. Воронцов-Дашков недвусмысленно указал, какие вопросы он обсудил с К. И. Хатисовым и М. О. Унановым: "Ныне я, ознакомившись при посредстве бесед с депутатами от Совета Съезда бакинских нефтепромышленников и Бакинского отделения Императорского русского технического общества, еще более укрепился в мысли о необходимости: 1) учреждения в Баку градоначальства с усиленным штатом полиции и 2) выселения жителей соседних с промыслами татарских сел". Можно с уверенностью сказать, что армянские представители не только поддержали идею выселения азербайджанцев, но и активно убеждали наместника в правильности этой меры. По итогам своей встречи с ними И. И. Воронцов-Дашков дал следующие указания С. А. Фадееву: "Что касается вопроса о выселении татарских деревень, то надлежит, прежде всего, собрать точные данные о числе выселяемых, семейном их положении, стоимости ликвидируемого имущества и т. п. Конечно, должны быть точно указаны наименования всех предполагаемых к упразднению селений и объяснены причины, вызывающие последнее по отношению к каждому в отдельности".
7 сентября 1905 г. И. И. Воронцов-Дашков прибыл в Баку. С 7 по 9 сентября он посещал нефтепромыслы в Балаханы, Раманы, Сабунчу, Забрат, проводил совещание с участием губернских и городских властей, высших чинов кавказской администрации. 11 сентября И. И. Воронцов-Дашков отправил Николаю II телеграмму, в которой изложил отчет о своей четырехдневной поездке в Баку. По словам наместника, толчок августовскому погрому был дан революционерами, а возникшими беспорядками воспользовались азербайджанцы соседних селений и "дурные элементы рабочих всех народностей, не исключая русской".
Обращает внимание, что наместник не упомянул вообще армян, даже не обмолвившись о том, как армяне-служащие конки начали беспорядки и стали стрелять первыми по войскам и по азербайджанцам. Обошел он молчанием и тот факт, что азербайджанцы пострадали не менее, чем армяне. Зато в данной телеграмме И. И. Воронцов-Дашков известил императора о своем намерении создать в Баку градоначальство и выселить из промыслового района азербайджанцев "всегда разбойничьих деревень", как он называл абшеронские селения. Развивая дальше свою идею о выселении азербайджанцев, И. И. Воронцов-Дашков в письме представителю наместника в Совете министров барону Э. Ю. Нольде указывал названия этих селений: Кешлы, Ахмедлы, Зых, Сабунчу, Балаханы, Рамана, Забрат и др., т. е. коренной этнический элемент Абшеронского полуострова должен был подвергнуться этой беспрецедентной масштабной акции. Насколько проектируемая мера была несправедливой и антигуманной, настолько она была и экономически непродуманной, ибо, по ошибочному мнению наместника, жители этих селений являлись "чуждыми общему промышленному характеру района и, как показал опыт, в высшей степени вредными и опасными для промыслов". Трудно сегодня сказать, откуда черпал наместник эти сведения, но одно точно, что они были тенденциозны, ибо именно из населения указанных абшеронских сел рекрутировалась основная масса промысловых рабочих, а именно около 50%.
Вопрос о выселении азербайджанцев из абшеронских сел стал предметом обсуждения и на совещании, посвященном восстановлению нефтяной промышленности. Оно состоялось 23 сентября - 7 октября 1905 г. в Санкт-Петербурге под председательством министра финансов В. Н. Коковцова с участием представителей нефтяных фирм, выборных от рабочих Баку, представителей финансово-промышленных кругов других регионов империи, правительства. Накануне совещания группа нефтепромышленников представила В. Н. Коковцову докладную записку, в которой, наряду с другими мерами, предполагаемыми для восстановления деятельности бакинской промышленности, предлагалось выселить жителей Балаханы, Сабунчу, Рамана, Забрат и др. сел. Охарактеризовав жителей этих сел как "нежелательный и опасный элемент, сыгравший такую печальную роль в последней катастрофе", они утверждали, что азербайджанское население не занимается сельским хозяйством, а обеспечивает нефтяные фирмы квартирами для служащих. Главным же занятием сельчан, по словам авторов докладной записки, была охрана промыслов, которую якобы фирмы вынужденно нанимали, чтобы откупиться от систематических краж и грабежей, производимых жителями этих же селений.
Во время обсуждения данной инициативы, лоббированием которой занимались, в основном, армянские нефтепромышленники, мнения участников разделились. Присутствовавшие на совещании Ахмед бек Агаев, Алимардан бек Топчибашев, Кербелаи Исрафил Гаджиев выступили против осуществления предложенного мероприятия. А. Агаев, в частности, указал, что выселение крестьян приведет к их разорению и обездолению, создаст бездомное, беспокойное население. А. Агаев довел до участников совещания то положение, в котором находились жители абшеронских селений, тем самым, опровергнув возводимые против них обвинения. По его словам, "просвещенные культуртрегеры постоянными притеснениями, обманным захватом земель и эксплуатацией некультурной массы ожесточили население и создали из него непримиримого врага; пришельцы достигли на изобилующей природными богатствами земле положения миллионеров, - неразвитые исконные владельцы обращены в жалких рабов-пролетариев".
Бурные прения на совещании в Санкт-Петербурге не привели к принятию конкретного решения, было высказано лишь мнение, что данный вопрос подлежит выяснению на месте, в связи с чем совещание просило председателя передать его на рассмотрение наместника.
Позиция же И. И. Воронцова-Дашкова, по-прежнему, склонялась к решимости осуществить выселение. В конце сентября 1905 г. С. А. Фадеев объявил жителям селений Балаханы, Сабунчу, Рамана и Забрат распоряжение наместника о постановке в эти селения воинских чинов для экзекуции. Уполномоченные от селений обратились к наместнику с ходатайством об отмене данного распоряжения. Помимо указания на то, что сельчане не могут явиться в полном составе виновниками событий, уполномоченные ссылались на то, что назначение в азербайджанские селения военного постоя "будет отражаться на свободе исповедания религиозных догматов и оскорблять своим применением самое религиозное чувство, ибо известно, что мусульманские женщины не должны встречаться с мужчинами, за исключением своих мужей и самых близких родных". Уполномоченные также указывали, что из числа коренных жителей этих селений никто не принимал участия и никто полицией не был задержан. Полиция задержала лишь персидско-подданных и лезгин. Было также отмечено, что произведенные в селах обыски не дали никаких результатов, "ибо найденные какие-то разные механические части и другие вещи всего лишь в нескольких домах не могут служить доказательством того, что все обыватели - разбойники, тем более, что можно предполагать, что вещи эти могли быть похищены после событий, когда имущество было без надзора".
Через несколько дней после этого в Тифлис на встречу с наместником отправилась депутация из 8 человек (по два от каждого селения) для возбуждения ходатайства об отмене назначенной военной экзекуции. Депутация уполномочена была заявить, что сельчане ручаются за мир и спокойствие, если таковые впервые не будут нарушены армянами, как это произошло в августе. Под влиянием обращений населения, позиции представителей азербайджанской общественности, высказанной на совещании нефтепромышленников в Санкт-Петербурге, а также, осознавая экономические последствия этой меры, какую реакцию она вызовет у мусульманского населения Южного Кавказа в условиях и без того острой напряженности в национальном вопросе, И. И. Воронцов-Дашков решил повременить с вопросом переселения. Во всяком случае, судя по одному письму Э. Ю. Нольде, датированному апрелем 1906 г., наместник намеревался возбудить этот вопрос "в особом порядке", считая первостепенным пока учреждение градоначальства в Баку. Впоследствии вопрос о выселении жителей четырех селений был снят с повестки дня.
Фархад Джаббаров,
Доктор философии по истории
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