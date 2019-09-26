Очень важно соблюдение всеми странами-членами международных обязательств и выполнение соответствующих резолюций, принятых Советом безопасности (СБ) ООН, как того требует Устав ООН.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на министерских дебатах в Совете безопасности ООН, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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