Новые бои на границе Азербайджана и Армении:

Ситуация на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Как сообщил Day.Az начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы сообщил, противник, применяя стрелковое оружие нарушает режим прекращения огня в разных направлениях фронта:

"Наши подразделения пресекают активность противника на линии фронта. В результате превентивных мер двое военнослужащих армянской армии были тяжело ранены".