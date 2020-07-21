https://news.day.az/politics/1255310.html Новые бои на границе Азербайджана и Армении: двое армянских военнослужащих ранены
Новые бои на границе Азербайджана и Армении: двое армянских военнослужащих ранены
Ситуация на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.
Как сообщил Day.Az начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы сообщил, противник, применяя стрелковое оружие нарушает режим прекращения огня в разных направлениях фронта:
"Наши подразделения пресекают активность противника на линии фронта. В результате превентивных мер двое военнослужащих армянской армии были тяжело ранены".
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