Ни справедливости, ни благодарности

Заслуженный артист Азербайджана и Дагестана Адалят Шюкюров в очередной разразился критикой в адрес Оперативного штаба при Кабинете министров. На этот раз певцу не понравилось, что решением правительства снова разрешена работа музеев и выставочных залов.

"У нас что, других проблем нет?" - философствует артист. По его мнению, открывать музеи и галереи в принципе не нужно - туристов нет, школьники не будут ходить туда группами. Ну вот и кому тогда эти музеи нужны, считает Шюкюров.

Видимо, сам Шюкюров после школы так ни разу ни в один музей и не сходил и не представляет, что делать человеку, например, в Центре Гейдара Алиева, или Музее ковра, или любом другом современном азербайджанском музее.

Действительно, зачем? Наверное, по логике Шюкюрова, если и стоит куда-то ходить, если ты не турист и не школьник - то в ресторан или на свадьбу, чтобы под водку и кябабчик понаблюдать, как, например, сам Шюкюров, или любой из множества местных певцов, развлекает зрителей.

Тем более, что и сам артист, и многие его коллеги уже не раз и не два записывают драматические видео, в которых призывают разрешить проводить свадьбы. Кто-то открыто говорит о том, что не зарабатывает из-за карантина как раньше, кто-то прикрывается россказнями про то, что с соблюдением дистанции в принципе ничего серьезного не произойдет.

Говорят разное. Объединяет их на самом деле одно: банальное желание заработать, вирус и прочее наших артистов мало интересует.

Удивительное дело: заслуженные артисты почему-то считают, что если они пользуются определенным спросом на свадьбах и корпоративах, то это делает их, видимо, экспертами в государственном управлении, эпидемиологии и социальной политике?

Или, может, десять лет пения на свадьбах приравнивается к бакалавриату медицинского университета?

Скажите честно: привыкли зарабатывать много, привыкли платить за это не подоходный налог, а тридцать-шестьдесят манатов в месяц, все устраивало. А сейчас привычный ритм жизни и доходы забыты, шесть месяцев как.

Но, на минуточку: не вы одни пострадали от пандемии. От нее пострадали миллионы наших граждан, вся страна, вся наша экономика, множество отраслей. И поразительно, что люди, которые претендуют на некое лидерство мнений, некий общественный вес, пользуются своими возможностями для того, чтобы в очередной раз заныть после каждого решения Оперативного штаба.

Они ведь будут недовольны ровно до тех пор, пока наконец-то не разрешат долгожданные свадьбы. И если свадьбы будут разрешены с завтрашнего дня - то даже если мы увидим тысячу заражений в сутки, всем этим Адалятам Шюкюровым и ему подобным будет абсолютно все равно!

А пока свадьбы под запретом, их поведение останется предсказуемым. Сегодня - "зачем открыли музеи", попозже пойдут "зачем открыли спортзалы", "зачем открыли торговые центры".

Хорошо хоть не возмущаются, что школы откроются 15 сентября. Видимо, это даже для наших свадебных певцов - перебор.

Люди, которые называют себя людьми культуры, возмущаются открытию культурных объектов. Люди, которые претендуют на какой-то вес в обществе, почему-то не говорят о том, как много было сделано в Азербайджане для того, чтобы защитить население. Это несправедливо и неблагодарно.

Справедливость по-азербайджански - "ədalət", а благодарность - "şükür". Вот такая горькая ирония.

Э. Ибрагимов