Карабахские мужчины убегали от азербайджанцев в женских платьях во время войны

11 мужчин из Карабаха поймали жители Зангезура, которые были одеты в женские парики, на которых был женский мейк-ап, платья и исскуственная грудь. То есть, 11 мужчин в женской одежде поймали жители Гаракилсе. Нам вчера это рассказывали, когда мы ехали в Зангезур.

Как передает Day.Az, сенсационное признание последовало от известного армянского блогера, журналиста Романа Багдасаряна.

"Это для тех карабахцев, которые говорят "во всём виноват Пашинян". То есть Пашинян виноват в том, что поймали 11 мужиков в женских платьях и париках в Зангезуре? Сообщаю жителям Карабаха, что у нас есть три фотографии трёх мужчин, с которых мы сдёрнули парик и сфоткали и в парике, и без парика. У меня нет фото всех 11 человек, но три фото у нас есть. Господа карабахцы, вы не хотите критиковать своих мужиков, которые в париках убегали? Которые намазали помаду и выбегали из Карабаха", - задается вопросом блогер.

Журналист также сообщил, что многие карабахские мужчины залезли в машину с трупами солдат и спрятались в мешке под трупами.

"То есть, под разорванными трупами они спрятались в мешок и живые легли под трупы, чтобы выехать из Карабаха. Это нам рассказывали люди, которые участвовали в разгрузке трупов в Горисе. Они сообщают, что многие карабахские мужчины прятались в машине с трупами. Это чистая правда, которую знает весь Зангезур. Те карабахцы, которые хают меня, вы говорите про своих братьев и папанях, которые спрятались под трупами", - заявил он.