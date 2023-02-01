Армения погрязла в коррупции после прихода к власти Никола Пашиняна, а также назначенных им людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, этот факт не ускользнул от внимания международной неправительственной организации Transparency International, которая в свое время "бурно любила" Воваевича и его "бархатную революцию".

Согласно отчету, опубликованному сегодня международной организацией, Армения ухудшила на шесть строк свои позиции среди самых коррумпированных стран и на три балла - свой показатель восприятия коррупции.

Коррупционные скандалы, связанные с представителями семьи Никола Пашиняна, его приближенных и людей из его команды, сотрясают периодически армянское политическое и информационное поле.

Армянские СМИ отмечают, что "если уж Transparency International набралась "смелости" разоблачить коррупционную сущность деятельности Пашиняна, то можно представить какие новые скандалы и шокирующие подробности незаконного обогащения Никола и его своры станут достоянием общественности и предметом судебных разбирательств после смены власти в стране".

Возмущение армян, если честно, нам непонятно. А что в Армении как-то было иначе? Все армянские власти с момента основания республики занимались хищением, грабежом, коррупцией, мафиозными делишками, даже массовыми убийствами. Кочарян и Саргсян - ярые тому примеры. Они настолько отвратительны даже самим армянам, что после поражения Армении во Второй Карабахской войне люди вновь пошли голосовать за Никола Пашиняна, когда стартовали очередные выборы.

В армянском сегменте соцсетей, напомним, до сих пор периодически проводятся опросы наподобие "за кого бы вы проголосовали?". Роб и Сержик каждый раз набирают наименьший % голосов. А ныне больше всего армяне голосут, выбирая пункт "ни за кого из перечисленных" или же "против всех", что говорит о том, что люди в стране потеряли полное доверие ко всем политикам, целью которых всегда были личные амбиции и обогащение.

Внешний долг Армении растет не по дням, а по часам, одни социальные проблемы заменяют другие, экономический кризис бьет по карману, демографический морально, рождаемость снижается, население стареет. Проблем у "независимой", как она себя любит называть, республики куча. И ни одна не решается, потому что, во-первых, армянские власти никак не могут решиться сделать реальные шаги во благо страны, например, подписать мирный договор с Азербайджаном и попыться принять участие в региональных проектах во благо всего региона.

Во-вторых, как показала реальность, распоряжаться деньгами Ереван просто не умеет. Тратит их на какую-то ерунду (об этом мы писали не раз), а потом идет брать очередную порцию кредитов, которые никогда не будут возвращены. А страны и организации выдают эти кредиты. По каким соображениям также непонятно. В общем, банановая республика Армения пробивает одно дно за другим. Как долго протянет она, лишь вопрос времени.