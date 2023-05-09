В Госкомитете по работе с диаспорой отмечено 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева

В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджана, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, перед мероприятием были возложены цветы к бюсту общенационального лидера у входа в здание Государственного комитета по работе с диаспорой.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания памяти всех, кто отдал жизнь за территориальную целостность нашей страны,

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов объявил собрание, посвященное столетнему юбилею великого лидера, открытым.

Коснувшись жизни и деятельности великого лидера, его непревзойденных и неоценимых заслуг в создании и укреплении независимой Азербайджанской Республики, а также формировании азербайджанской диаспоры, председатель комитета отметил, что Президент Ильхам Алиев, с большим успехом продолжающий политический курс гениальной личности, претворил в жизнь самую сокровенную мечту Гейдара Алиева - его завет освободить от оккупации Карабах, нашу культурную столицу - город Шуша.

Председатель комитета подчеркнул, что по поручению главы государства, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по инициативе Первого вице-президента нашей страны Мехрибан ханым Алиевой осуществляются последовательные меры, направленные на сохранение национально-культурного наследия, организационное становление проживающих за рубежом азербайджанцев, доведение до мировой общественности азербайджанских реалий. Результаты этой системной деятельности серьезно проявились и во время Отечественной войны.

Участникам мероприятия были представлены документальный фильм и изданный в качестве специального выпуска журнал, повествующие о политике общенационального лидера Гейдара Алиева в области диаспорского строительства, а также книги, отражающие несоизмеримую деятельность гениальной личности. Отметим, что эти книги напечатаны в местных и зарубежных издательствах при поддержке комитета.

Выступивший на мероприятии депутат Милли Меджлиса, доктор филологических наук, профессор, действительный член НАНА Рафаэль Гусейнов говорил о неоценимых заслугах Гейдара Алиева в защите и сохранении второй независимости Азербайджана и диаспорском строительстве, назвал его Учителем азербайджанцев мира, поделился воспоминаниями о великом сыне нашего народа.

Эксперт по национальной безопасности Сеймур Шейдаев говорил о роли общенационального лидера в развитии органов государственной безопасности Азербайджана.

Доктор философии по истории Самед Байрамзаде отметил внимание и заботу Гейдара Алиева о соотечественниках из Южного Азербайджана.

Представители диаспоры отметили, что в основе привязанности проживающих за рубежом наших соотечественников к исторической Родине лежит идеология азербайджанства, основателем которой является Гейдар Алиев.

Участники мероприятия, выразившие бесконечную любовь, уважение и почтение к выдающемуся государственному деятелю, подчеркнули, что Гейдар Алиев, которому принадлежат неоценимые заслуги в преумножении могущества Азербайджана, консолидации нашего народа, в центре внимания которого постоянно находились такие вопросы, как формирование нашей диаспоры, измерение мощи государства в том числе силой диаспоры и лобби, навечно останется на самой высокой вершине истории.