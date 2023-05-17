ПЕА сообщила об исключении ряда членов

17 мая состоялось заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в формате видеоконференции. На заседании, помимо ряда других решений, было принято решение об исключении 15 человек из рядов ПЕА за действия, наносящие ущерб репутации партии.

Как сообщили Day.Az в среду в ПЕА, сначала заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Таир Будагов проинформировал о повестке заседания. На обсуждение были вынесены текущие вопросы, связанные с освобождением от должности председателя Гаджигабульской районной организации ПЕА Эльнура Мехман оглу Амирасланова, назначением председателей Гянджинского городского и Гаджигабульского районного отделений ПЕА, рассмотрением представлений районных (городских) отделений партии в связи с лицами, которые предлагается исключить из членства ПЕА, и прочие вопросы.

На заседании сначала было рассмотрено заявление председателя Гаджигабульского районного отделения ПЕА Эльнура Мехман оглу Амирасланова об освобождении от должности по состоянию здоровья и принято соответствующее решение. Затем был рассмотрен вопрос о назначении председателем Гянджинского городского отделения партии члена правления партии Байрама Миразим оглу Асланова, председателем Гаджигабульского районного отделения партии Исмаила Гусейн оглу Ибрагимова. Члены правления ПЕА Хикмет Мамедов, Муса Гулиев, Парвин Керимзаде, Амин Исмайлов, Асиф Аскерли, Тофик Джахангиров и Эльмар Гасымов выступили, поддержав обе кандидатуры.

После обсуждений было принято решение о назначении Байрама Миразим оглу Асланова председателем Гянджинского городского отделения ПЕА, Исмаила Гусейн оглу Ибрагимова - председателем Гаджигабульского районного отделения партии. Байрам Асланов и Исмаил Ибрагимов выразили признательность и подчеркнули, что постараются оправдать оказанное доверие.

На заседании также были рассмотрены заявления районных (городских) организаций ПЕА в связи с лицами, предлагаемыми к исключению из членства ПЕА. Члены правления ПЕА Бахар Мурадова и Эльмар Гасымов выразили мнение по этому вопросу. Было принято решение об исключении 15 человек из рядов ПЕА за действия, наносящие ущерб репутации партии.

В ходе обсуждения текущих вопросов выступили члены правления ПЕА Муса Гулиев, Таир Миркишили, Кямал Джафаров и Эльмар Гасымов.