https://news.day.az/politics/1573529.html Джахит Багчи отправился в Шушу - ФОТО
Джахит Багчи отправился в Шушу - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отправился в Шушу.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Мы находимся в Шуше, во вторую годовщину исторической Шушинской декларации, которая довела наши отношения до союзнического уровня. Да здравствует братство Азербайджана и Турции!", - говорится в публикации.
Отметим, что 15 июня 2021 года в городе Шуша была подписана Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре