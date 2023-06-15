Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отправился в Шушу.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы находимся в Шуше, во вторую годовщину исторической Шушинской декларации, которая довела наши отношения до союзнического уровня. Да здравствует братство Азербайджана и Турции!", - говорится в публикации.

Отметим, что 15 июня 2021 года в городе Шуша была подписана Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией.