Дашнаки и Пашинян на грани серьезного конфликта

Автор: Лейла Таривердиева

В конце минувшей недели в Армении были проведены обыски в офисах партии Дашнакцутюн. В оппозиционных и не симпатизирующих нынешним властям армянских СМИ по этому поводу был поднят большой шум.

Как сообщил журналистам представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, по меньшей мере 10 человек задержаны в результате обысков в офисах партии Дашнакцутюн в Ехегнадзоре и Вайке. По его словам, точное число задержанных неизвестно, так как информация постоянно обновляется.

Согласно армянским СМИ, причиной обысков стало уголовное дело, возбужденное по фактам организации массовых беспорядков и подкупа граждан в целях привлечения их к акциям протеста.

Действительно, дашнаки принимают активное участие в беспорядках под предводительством попа-мошенника Баграта Галстаняна. Но у Пашиняна давно вырос зуб на эту террористическую партию, что, несомненно, передалось ему по наследству от его наставника - Левона Тер-Петросяна. В свое время, будучи президентом Армении, Тер-Петросян запретил деятельность Дашнакцутюн. Вернул дашнаков на политическую арену Роберт Кочарян. Дашнаки не простили лидеру АНК (Армянский национальный конгресс) и за прошедшие годы оказывали давление на членов этой партии. Как ни странно, после прихода к власти Никола Пашиняна дашнаки совсем распоясались. За год до Второй карабахской войны АНК выступил с заявлением, в котором говорилось, что Дашнакцутюн снова выбрала терроризм методом политической борьбы и объявила самосуд над теми, чьи взгляды отличаются от их взглядов, а ценности - от их ценностей. Причиной такого заявления были нападения дашнаков на нескольких членов партии.

После 44-дневной войны АРФД инициировала акции неповиновения с требованием отставки проигравшего войну Пашиняна. После антитеррористической операции сентября 2023 года у дашнаков появился новый повод начать кампанию по избавлению Армении от "предателя".

Отношения Пашиняна с дашнаками никогда особо не ладились, а после поражения Армении в войне они испортились окончательно. Если местных дашнаков премьер еще терпел, то представителям Дашнакцутюн из диаспоры въезд в Армению был закрыт. Так, в прошлом году не пустили в Армению из Нидерландов члена АРФД Асланяна. В 2022 году не допустили в Армению сопредседателя координационного совета армянских организаций Франции Мурада Папазяна. Того самого Папазяна, который, согласно армянским СМИ, в 2021 года во время визита Пашиняна в Париж организовал нападение на его кортеж. Папазян является также сопредседателем Координационного Совета французских армянских организаций, и конфликт между ним и премьер-министром Армении восстановил против Пашиняна все французское армянство. Посредником между Пашиняном и дашнаком выступил ни кто-нибудь, а сам президент Макрон. В феврале этого года во время перезахоронения армянского участника сопротивления в Пантеоне он буквально заставил Никола мириться с дашнаком.

Однако посредничество Макрона не смогло улучшить отношения между премьер-министром и Дашнакцутюн в целом. Поэтому причастность дашнаков к последним беспорядкам в Ереване стала хорошим поводом взяться за террористическую партию всерьез. Теперь это уже не просто идеологические разногласия, а уголовное дело с вполне себе серьезным содержанием. Эти меры пришлись как нельзя кстати, если учесть, что АРФД близка к карабахскому клану в лице экс-президентов Кочаряна и Саргсяна, которые плетут сейчас свою паутину в ожидании, когда Никол в нее попадется.

Но у Пашиняна свои методы плетения паутины и расстановки ловушек. И если на этот раз ему удастся всерьез взять дашнаков за горло, Армения от этого только выиграет.