Макрон вертит Пашиняном

Автор: Лейла Таривердиева

Николу Пашиняну не позавидуешь. Премьер, пожелавший сыграть свою партию в западной игре, просчитался и поставил Армению в еще более зависимое положение, чем прежде. Возможно, он не ожидал такого, представлял, что Запад посадит его во главе стола и будет водить вокруг него хороводы. Но все получилось не столь романтично. Пашиняна взяли в оборот, им манипулируют, и все, что делает или говорит сегодня армянский премьер, на проверку оказывается следствием этих манипуляций. Все решения, принимаемые Ереваном, принимаются, как и прежде, не самостоятельно. В принципе, для Армении ничего не изменилось, сменился лишь хозяин. В прежние годы указания Еревану давались из Москвы. Тот шагу не мог сделать, не спросив разрешения. Нынешние покровители тоже направляют политику Армении, ориентируясь на собственные интересы, и им нет дела до того, насколько заданное направление соответствует интересам армянским.

Теперь уже не остается сомнений, что новые хозяева, как и прежние, не хотят снятия напряженности в регионе, так как это необходимо им в собственных целях. Пашиняну не дадут заключить мир. По собственной инициативе он этого сделать не сможет, потому что ничего не контролирует и ничего не решает. Новые покровители выбирают для него друзей и врагов. Очень удобно иметь такого сателлита, который послушно вращается по твоей орбите. В сложившейся ситуации в Армении только два выхода - либо взбунтоваться и быть отправленной в открытый космос, либо не сопротивляться и продолжать вращаться вокруг чужих интересов в надежде, что когда-нибудь ей обеспечат мягкую посадку.

Особенно бросается в глаза зависимость Армении от Франции. Макрон не только дает указания Еревану напрямую, но и модерирует процесс формирования планов на Армению у коллективного Запада. Многих удивило, что к встрече в Брюсселе не присоединился президент Франции, но удивляться не стоит. Он там все равно присутствовал, хоть и не телесно. Именно Макрон представил Западу Армению в качестве на все готового инструмента против влиятельных стран нашего региона.

Надо было видеть, как Никол Пашинян вступился за Макрона, выступая в среду в парламенте. "Нападки на президента Макрона и Францию удивительны, неприемлемы и непонятны", - заявил он, имея в виду, конечно, Баку. Выясняется, что Макрон, оказывается, сыграл невероятную и судьбоносную роль в мирных переговорах. Непонятно только, почему по его же вине эти переговоры остановились. Почему?

То, что именно президент Франции вертит Ереваном, ни у кого уже нет сомнений. Тому достаточно доказательств.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов:

"Обидевшись на старшего брата в лице России, Армения кинулась в объятия старшей сестры - Франции. А та, утешив бедолагу и наобещав золотые горы, стала указывать ей, где и как себя вести. Это не преувеличение. Президент Франции Макрон указывает премьеру Пашиняну, с кем дружить, а с кем - нет. Об этом недавно поведал парижский офис АРФ "Дашнакцутюн". Из сообщения стало известно, что по окончании ужина, организованного в феврале в Елисейском дворце по случаю перезахоронения Мисака Манушяна и его жены во французском Пантеоне, Макрон инициировал общение Никола Пашиняна и сопредседателей CCAF (Координационный Совет французских армянских организаций) Мурада Папазяна и Ара Тораняна. Макрон в доходчивой форме разъяснил премьер-министру Армении необходимость контактов между ним и представителями армянской общины Франции, даже при наличии разногласий между ними. При этом, высоко оценив работу, проделанную Папазяном и Тораняном для Армении, Макрон отметил их вклад в объединение армянской общины Франции, в работу с французским правительством и политическими деятелями. Одним словом, ребята со всех сторон положительные и мириться с ними Николу придется.

После такой поддержки со стороны президента Франции Мурад Папазян жестко раскритиковал раздраженного Пашиняна за то, что ему было отказано во въезде в Армению. Беседа вылилась в перепалку двух враждующих персон. И неизвестно, чем она закончилась бы, не вмешайся Макрон. Он отвел в сторону Пашиняна, поговорил с ним, после чего Никол Воваевич процедил сквозь зубы Папазяну, что власти не будут возражать по поводу восстановления права последнего на посещение Армении.

Я неслучайно так подробно остановился на этом эпизоде недавнего визита Пашиняна во Францию. Это лишь маленькая иллюстрация того, как Париж управляет Арменией.

Как известно, ярыми противниками властей Армении сегодня являются дашнаки, которые все чаще выступают с угрозами физического уничтожения Пашиняна, если тот подпишет договор о мире с Азербайджаном. А Мурад Папазян и Ара Торанян вторят им. И если Макрон заставляет Никола Воваевича мириться с людьми, которые хотят его смерти, то представьте его влияние на выстраивание внешней политики Армении, в частности, на нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией.

Похоже, наши соседи не извлекли уроков из истории.

В начале ХХ века, когда Запад в лице той же Франции, Греции, Англии в купе с Россией решили расчленить Османскую империю, они наобещали подданным Порты армянской национальности создание собственного государства и использовали их в войне против Турции. Чем это завершилось, общеизвестно.

По прошествии более чем ста лет история вновь повторяется. Сегодня акторы мировой политики вновь используют Армению для достижения своих геостратегических интересов на Южном Кавказе. Армения, в свою очередь, охотно встает под козырек, не думая о последствиях, о том, что сильные мира сего используют ее, а потом кинут, словно отработанный шлак, на обочине дороги. Дорогу же эту в порядок привести придется соседям Армении, в том числе Азербайджану и Турции, с которыми лучше дружить и жить в мире, чем зариться на их земли и плести грязные интриги. Пора бы, наконец, поумнеть, подумать о будущем и не обрекать свой народ на жалкое существование".