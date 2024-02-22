Кажется, дождь собирается?

Автор: Лейла Таривердиева

Когда известный советский режиссер Юнгвальд-Хилькевич ставил фильм "Двое под одним зонтом", он и представить не мог, что мелодраматические сюжеты возможны и в политике. И как же название его кинокартины подходит под душещипательную сцену встречи, запечатленную накануне в Париже. Пашинян и Макрон. Макрон и Пашинян. Трогательная парочка, объединенная одним зонтом против разгула стихии.

Только посмотрите, какую подпись сделал к фото армянский проправительственный Телеграм-канал: "Солидный и надежный зонт у Макрона". И подмигивающий смайлик, как бы намекающий на могучую защиту со стороны Парижа Еревану. Мол, Армения под надежной защитой Франции, как ее премьер на фото - под зонтиком Макрона, который защитит от любой непогоды...

Серьезно?

Самое время напомнить о другой, не менее говорящей фотографии, сделанной в Сочи в октябре 2022 года.

На ней Никол Пашинян снова под зонтом и снова не под армянским. Он укрыт от дождя огромным зонтом, который держит в руках Президент Владимир Путин. Это фото тоже было растиражировано как символ российской поддержки армянам, но на самом деле оно говорило только об одном - о зависимости Армении и шаткости ее суверенитета. Особенно в сравнении с другим фото из того же Сочи.

Чувствуете разницу? Это все символы, говорящие о том, кто есть кто в этом регионе.

Восторгающиеся композицией с зонтиком армянские пропагандисты не осознают, насколько глупо и смешно смотрится лидер Армении. Умиляющиеся французской поддержкой в образе зонта, не должны забывать о российском зонтике, под которым Армения нежно пряталась от политических катастроф многие годы. Чем все это закончилось, ни для кого не секрет. Сегодня армянство перебралось под зонтик Франции и в ее лице коллективного Запада. Но и это не закончится для нее торжественным парадом. Российский зонтик не помог ей сохранить за собой захваченные земли, а французский не защитит от потери своих собственных, если Ереван будет продолжать держаться за чужой подол.

Более или менее ясные перспективы появятся перед Армений тогда, когда ее премьер-министр научится держать в руках собственный зонт. Конечно, с непривычки будет трудно, ветер будет рвать его из рук, но в конце концов придет осознание, что такое реальная независимость, каково это, не иметь хозяев и опекунов и принимать решения без оглядки на кого-то. Однако для этого придется выйти из-под чужого зонта. Придется, другого варианта нет. Хотя, кто знает, может, Армения вовсе и не стремится к суверенитету, а мы тут со своими советами...

Впервые в истории армянству выпал шанс реальной государственности, а руководители Армении прыгают из одной, пардон, "постели" в другую. И стараются не отдаляться от чужого зонта. А дождик тем временем и, правда, собирается. И не просто дождик, а целая гроза.