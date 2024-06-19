США до конца года поставят Тайваню 1,7 тыс. ракет

Вооруженные силы Тайваня ожидают поставки из США 1,7 тыс. управляемых ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) TOW 2B и 100 пусковых установок в последнем квартале текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюн во время выступления в Законодательном юане (парламент острова).

"Поставка ракет была отсрочена из-за того, что они не прошли испытания армией США. Однако они успешно прошли тесты после модификации. Все закупленные правительством ракеты TOW 2B будут поставлены в четвертом квартале текущего года", - приводит его слова газета "Тайбэй шибао".

Как отмечает издание, усовершенствованная версия ракет TOW 2B позволяет применять их не только по бронетехнике, но и для уничтожения бункеров и огневых точек, а также десантных кораблей.

Контракт на поставку 1 700 ПТУР для TOW 2B общим объемом 11,81 млрд новых тайваньских долларов ($364 млн) был заключен в 2019 году. Согласно первоначальному графику, поставки должны были начаться в 2022 году.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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