Несколько дней назад французское издание Le Figaro опубликовало статью о Рубене Варданяне, российском бизнесмене армянского происхождения, печально известном тем, что в прошлом "возглавлял" армянских сепаратистов. Стоит отметить, что оригинальный материал был опубликован в армянском онлайн-журнале Armenews. В статье сообщается, что родственники Варданяна обратились в ООН с очередным клеветническим заявлением против Азербайджана.

При попытке Варданяна покинуть Карабах вместе с другими уходящими из региона армянами он был задержан азербайджанскими спецслужбами и находится под стражей, ожидая приговора суда.

Французское онлайн-издание La Gazette du Caucase в ответ на проармянский материал Le Figaro рассказало о том, чем на самом деле занимался Варданян до того, как стал т.н. "министром" карабахских сепаратистов, и чего добивался на самом деле, находясь в Азербайджане.

"Le Figaro представила Рубена Варданяна как "армянского филантропа, номинированного на Нобелевскую премию мира 2024 года за его благотворительную и гуманитарную деятельность". Газета пишет, что он "решил поселиться в Карабахе после войны 2020 года, чтобы помогать местному населению". Однако этот нарратив сконструирован армянскими националистами", - говорится в статье.

Авторы напоминают, что в марте 2019 года 22 члена Европарламента призвали провести расследование в отношении Варданяна. Почему? "Родившийся в Ереване Варданян является одним из богатейших людей России. Покинув Армению, он сколотил значительное состояние в Москве в течение десятилетия бандитского капитализма, последовавшего за распадом Советского Союза. Парламентарии обвиняют его в отмывании миллиардов евро через его родную Армению", - поясняется в статье.

С 2005 по 2022 годы Варданян возглавлял инвестиционный банк "Тройка Диалог", отмечается в материале. Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) выявил, что "Тройка Диалог" создал обширную сеть офшорных компаний, которые занимались отмыванием денег из России. Примерно 4,6 миллиарда долларов прошли через 76 компаний, зарегистрированных за рубежом. Затем в 2022 году Варданян публично отказался от российского гражданства, чтобы избежать западных санкций. В отличие от большинства тех, которые приняли такое же решение, он сохранил свои активы, бизнес и банковские счета.

Далее в статье отмечается, что Варданян использовал свое значительное финансовое влияние для мобилизации армянской диаспоры и некоторых политических сторонников, особенно во Франции.

"Он усилил свое лоббирование в СМИ и среди западных политиков, чтобы привлечь общественное мнение. Сам Карабах не представлял для него особого интереса, пока он не заинтересовался богатыми ресурсами региона, и в частности двумя давно бездействовавшими золотыми рудниками, которыми он "занялся" вскоре после своего прибытия в Карабах. Варданян захватил месторождения меди, молибдена и золота в регионе, признанные международными организациями принадлежащими Азербайджану, и эксплуатировал их в нарушение экологических норм", - отмечают авторы.

Затем Варданян при поддержке националистических диаспор, особенно во Франции, развернул масштабную кампанию по дискредитации азербайджанцев, которые протестовали против этого, говорится в статье. "Он подстрекал армян к участию в антиазербайджанских демонстрациях, утверждая, что "экологические протесты" маскировали "блокаду, организованную Баку" с целью "уморить голодом" армян Карабаха". Эта кампания, основанная на азербайджанской "блокаде" Лачинской дороги, получила широкое освещение во французских СМИ благодаря соучастию некоторых журналистов, медиа-менеджеров и избранных представителей", - пишут авторы.

"С тех пор Азербайджан вернул себе свою территорию и арестовал "доброго господина Рубена". Азербайджан и Армения сейчас находятся на пороге достижения окончательного мира. Только армянская диаспора, численность которой превышает реальное население Армении, и несколько журналистов и политиков с корыстными интересами продолжают реагировать на медийное и финансовое влияние Варданяна. Однако это лишь временное явление, и позиции сторонников олигарха в конечном итоге пошатнутся перед лицом ожидаемого мира", - говорится в заключение в статье La Gazette du Caucase.

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