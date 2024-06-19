Сообщества во всем мире страдают от последствий изменения климата

Сообщества во всем мире продолжают страдать от негативных последствий изменения климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на 29-м заседании высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящем в Баку.

Он отметил, что к решению этой проблемы нужно подходить комплексно, чтобы добиться сокращения выбросов парниковых газов.

"Обычно мы концентрируемся на одном типе парниковых газов, которые вызывают изменение климата, но мы также должны обращать внимание и на другие. Их называют суперзагрязнителями, и они не только приводят к эмиссии, но вызывают глобальное потепление, загрязняют воздух, вызывая проблемы со здоровьем у людей", - сказал Я.Рафиев.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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