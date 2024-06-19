В России готовятся к приостановке участия в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает в среду Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам подготовить к следующему пленарному заседанию 3 июля проект решения о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Поддерживаю предложение комитета по международным делам вместе с Государственной думой подготовить все необходимое для того, чтобы принять совместное решение о приостановке деятельности нашей национальной делегации в работе ПА ОБСЕ. Потеряет только парламентская ассамблея", - сказала она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!