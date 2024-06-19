Белый дом не продвинулся в вопросе продажи Израилю истребителей F-15

Администрация президента США Джо Байдена не продвинулась в вопросе продажи Израилю истребителей F-15. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, задержка свидетельствует о дилемме, стоящей перед Байденом, который борется с давлением со стороны своей партии и критикой со стороны республиканцев. Война в секторе Газа стала одним из "самых спорных вопросов" внешней политики в преддверии президентских выборах в США.

Ранее газета The Washington Post информировала, что под давлением Белого дома два влиятельных законодателя-демократа, выступавших против передачи еврейскому государству оружия, изменили свою позицию. Таким образом, сделка вряд ли будет заблокирована Конгрессом и станет одной из крупнейших продаж оружия Израилю с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года.

Госдепартамент теперь должен уведомить законодателей о продаже, что является необходимым условием для заключения сделки, но администрация еще не сделала такой шаг, указывает WSJ.

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